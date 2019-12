Manchester United, de tegenstander die Club Brugge absoluut níét wilde hebben... maar die wel steken laat vallen tegen de kleintjes

Nee, blij zal Philippe Clement niet zijn. De trainer van Club Brugge hoopte op het bescheiden Malmö als tegenstander in de 1/16de finales van de Europa League, hij kreeg... Manchester United, de Engelse recordkampioen. Op papier is blauw-zwart kansloos tegen een club die in alles een veelvoud is van de Belgische competitieleider. De enige Brugse hoop: de wispelturigheid van de Red Devils, die tegen de mindere goden van hun pluimen laten.