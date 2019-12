Ai ai, AA Gent: waarom de Buffalo’s niet blij zullen zijn met AS Roma als tegenstander

Ai ai, AA Gent. Met AS Roma krijgen de Buffalo’s zowat de zwaarste tegenstander die ze als reekshoofd konden treffen in de 1/16de finales van de Europa League. De Romeinen doen het weer goed in eigen land én doen AA Gent met schrik terugdenken aan tien jaar geleden. Toen ontaardde een droomaffiche tegen Roma in een nachtmerrie voor de Gentenaars: 1-7.