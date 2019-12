Zesendertig nieuwe woongelegenheden in voormalig klooster

Nieuw-Termien

Genk - Wie onlangs langs de Rozenkranslaan reed of fietste, schrok toch wel even op toen het imposante klooster van de paters dominicanen plots verdwenen was. Er komen zesendertig nieuwe sociale woongelegenheden in de plaats. De werken zijn begonnen.

De kerk van Termien met daarnaast het imposante klooster rond een grote binnentuin was een vertrouwd straatbeeld in de wijk. Toen vijf jaar geleden de laatste paters dominicanen het klooster en de parochie verlieten kocht het stadsbestuur de kerk en het achterliggende parkje aan. De kerk werd in erfpacht gegeven aan de kerkraad. De sociale bouwmaatschappij Nieuw Dak van haar kant kocht het klooster om het om te vormen tot woongelegenheden. Dat was echter niet zo eenvoudig en daarom besliste de maatschappij het klooster af te breken en er nieuwe woningen te bouwen. Zij doet dit op typisch Genkse wijze, kijkend naar de toekomst maar met respect voor het verleden, in dit geval de vroegere binnentuin, waarrond de nieuwbouw opgetrokken wordt.



De afbraak werd recent aangevat en was snel uitgevoerd. Nu begint aannemer Cordeel aan de nieuwbouw. Er komen 36 sociale woongelegenheden: 24 appartementen waarvan meer dan de helft rolstoeltoegankelijk is, tien huizen, twee duplexwoningen en een buurtlokaal. Alles wordt gebouwd rond het erf op basis van de plannen van de ontwerpers van OM/AR, omgevingsarchitectuur, en van de architectenvenootschap RE-ST.

Het is een omvangrijk werk, dat om en bij de zeven miljoen kost en dat 620 kalenderdagen zal in beslag nemen. Het ziet er dus naar uit dat het eind 2021 wordt voor de werken voltooid zijn.