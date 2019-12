Judoclub Tsukuri Veldwezelt viert kerstfeest

Veldwezelt

Lanaken - Naar jaarlijkse gewoonte werd op vrijdag 13 december 2019 het Kerstfeest voor onze clubleden georganiseerd door Judoclub Tsukuri Veldwezelt VZW in ons lokaal achter de sporthal van Veldwezelt.

Dit feestje biedt traditioneel ook de mogelijkheid voor de ouders en vrienden, om nader kennis te maken met elkaar en ook met de werking van onze judoclub.

Met meer dan zestig aanwezige clubgenoten mogen we wel degelijk tevreden zijn van een succesvolle opkomst. Voor diegene, die door omstandigheden niet aanwezig konden zijn, betekent dat echter geen probleem, want zij kunnen hun cadeautje in ontvangst krijgen op de eerstvolgende clubtrainingen.

Trouwens, alleen de dinsdagtrainingen op 24 en 31 december 2019 vervallen. Alle andere trainingen op dinsdag en vrijdag gaan ook tijdens de schoolvakantie gewoon door.

Zoals U ziet op de foto, waren er ook verscheidene jonge broertjes en zusjes van onze clubleden aanwezig. Natuurlijk hopen we ze binnen enkele jaren ook op trainingen te mogen begroeten.

Voor iedereen nog een zalig, vriendschappelijk en gelukkige kerst.