Siemen (6) zamelt geld in voor kansarme kinderen in Lommel

Lommel - De zesjarige Siemen heeft gedurende de maand november en december geld ingezameld voor kansarme kinderen door kleine taakjes en tuinwerkjes te doen bij familie en vrienden en lekkere wafeltjes te bakken voor de buurt.

Met deze acties heeft hij 30 wensen kunnen kopen uit de wensboom. Zijn grote droom is ook uitgekomen: dit jaar een lege wensboom. Alle wensen van kansarme kinderen zijn gekocht door mede Lommelaren of (winkelende) bezoekers van Lommel. Siemen wil uitdrukkelijk iedereen bedanken voor zijn grote of kleine bijdrage en wil hiermee aantonen dat kleine beetjes wel degelijk een groot verschil maken! Ondanks het harde werk is hij alvast aan het nadenken over een volgende actie.