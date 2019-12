Kim Kardashian kiest dit jaar voor soberdere kerstkaart

Eenmaal Kerstmis om de hoek komt piepen, deelt Kim Kardashian telkens een nieuwe kerstkaart op Instagram. Normaal wordt dan de hele familie opgetrommeld om te poseren, maar dit jaar koos ze voor een eenvoudigere aanpak.

De voorbije jaren koos de Kardashian-clan er steevast voor om samen op de foto te gaan voor het kerstkaartje, maar die traditie werd dit keer aan de kant geschoven. Op het kaartje van Kim Kardashian is enkel haar eigen gezin terug te vinden. De realityster poseert met haar man Kanye en kinderen Kim, North, Saint, Chicago en de kleine Psalm die er voor het eerst bij is.

Opvallend is bovendien dat er van een feestelijke outfit geen sprake is. Alle gezinsleden zijn uitgedost in een ‘comfy’ look met trainingsbroek, witte sportsokken en een eenvoudige sweater. Enkel Kanye valt door zijn juwelen iets meer op. Eerder had Kim al aangekondigd dat ze zichzelf een soberdere look wou aanmeten en ze heeft die lijn duidelijk doorgetrokken naar het kerstkaartje.

De kaart van 2018: