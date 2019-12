“Hoog tijd om komaf te maken met vooroordelen van callcenters”

Het is vooral omdat heel wat mensen niet graag opgebeld worden voor commerciële praatjes dat ze een verkeerd beeld hebben van het werk dat in callcenters gebeurt. “En dat is jammer, want wij zijn met heel andere projecten bezig en hechten juist erg veel belang aan de fijne werkomgeving”, zegt Michaela Vlekken van Callexcell in Sint-Truiden.

Het werk in een contactcenter is een heel gevarieerde, leuke job met tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden, zeggen de werknemers zelf.. “Een eerste misverstand, is dat onze mensen de hele dag aan de telefoon hangen”, zegt Michaela Vlekken. “Onze dienstverlening is veel ruimer, want ook per e-mail, chat, of zelfs gewone brieven antwoorden wij op de vragen van de consumenten. Die variatie in kanalen doorbreekt de eentonigheid helemaal.

Lees ook:

Dat geldt ook voor de verscheidenheid in taken, want we verzorgen ook de administratie, facturatie, gegevensbeheer en andere formaliteiten voor onze klanten. Tot slot bestaat de afwisseling ook uit de verschillen in sectoren waarin onze opdrachtgevers actief zijn. Het oplossen van vragen voor telecomprovidors is anders dan voor energieleveranciers, banken of automerken. Medewerkers die dat willen, kunnen makkelijk in een totaal andere branche aan de slag.”

Rising Stars

Nog een misverstand is dat er in een contactcenter alleen maar call-agents zitten. “Wij noemen hen advisors, maar daarnaast hebben we ook een IT-departement, communicatie- en marketingspecialisten, planners, teamleiders, enzovoort. De functies zijn dus heel divers, wat ook mogelijkheden biedt om intern door te stromen. We hebben in onze ‘Nacademy’ allerlei trainingsprogramma’s om onze advisors te laten doorgroeien tot teamcoaches en daarna tot operations managers. Ook voor andere functies zijn er veel opleidingstrajecten. Zo hebben we een programma voor Hippers (Human Investment Plan) en Rising Stars, waarin we tot 18 maanden de tijd nemen om onze mensen naar hogere functies te tillen.”

Lees meer...

>

>

>