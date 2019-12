Kerstfeest bij Neos Kinrooi

Kinrooi - 97 Neos-vrienden hebben een sfeervolle en gezellige avond beleefd in Ophoven. Ze verheugden zich ook 37 nieuwe leden te mogen verwelkomen, dat wil zeggen dat Neos Kinrooi groeit en bloeit, en dit door toedoen van iedereen.

Na een woordje van voorzitster Marleen Silkens en een sfeervolle tekst over de betekenis van Kerstmis, zongen de leden uit volle borst enkele kerstliederen. Over het thema 'Neos met een hart' werd een woordje uitleg gegeven. Neos Kinrooi heeft, dankzij de diverse activiteiten van onze leden, al een mooi bedrag kunnen sponseren voor goede doelen.

Na een lekker welkomstdrankje en hapjes mochten ze aanschuiven aan een heerlijk buffet. Om de kilootjes er weer wat (proberen) af te gooien, zorgde de diskjockey voor mooie dansmuziek, waar menig pasje van de voorbije danslessen in praktijk gebracht kon worden.

Als afsluiter is nog door velen het liedje 'Stille Nacht' ten gehore gebracht, waarna het voor iedereen voldaan huiswaarts keren was.