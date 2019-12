Atheneum Sint-Truiden zamelt 530 euro in voor Animal Rescue Service

Sint-Truiden - Atheneum Sint-Truiden (Campus Tichelrij) zamelt 530 euro in ten voordele van vzw Animal Rescue Service.

In de week van 18 november bakte mevrouw Cuppens samen met de leerlingen van 2KVVV en 2VVHZ wafels. De organiserende leerkracht, mevrouw Wouters, verkocht de wafels tijdens de pauzes en zorgde daarmee samen met de leerlingen en leerkrachten voor een opbrengst van 530 euro. De school maakte het mogelijk om het bedrag integraal te schenken aan de vzw. Animal Rescue Service kwam de leerlingen vervolgens wat bij te brengen over dierenwelzijn op 25 en 26 november en 16 december. Tijdens een interactieve voorstelling leerden de leerlingen deze vzw kennen en weten zij wie ze kunnen contacteren bij het zien van een dier in nood.