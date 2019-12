Het openbaar ministerie heeft maandag in Hasselt drie jaar cel gevorderd tegen Syriëstrijder en MMA-vechter Ruslan D. Op 26 september vorig jaar verwondde de Tsjetsjeen, die bekend staat als uiterst agressief, zes cipiers in Hasselt tijdens de voedselbedeling.

De 38-jarige verdachte was tot opluchting van zowat alle partijen niet aanwezig in de rechtbank. “Goed dat hij er niet is. De veiligheidsdiensten hadden hem anders met velen moeten omringen. Hij keert ...