Neos Bree viert kerstfeest

Bree - Zoals de traditie het wil, heeft Neos Bree ook dit jaar weer op 12 december het jaarlijks kerstfeest gehouden in het Mussenburghof. Niet minder dan 95 leden waren present op dit sfeervol feest.

De feesttafel ging van start om 12 uur en kende een einde rond 17 uur. De voorzitter heette iedereen welkom en wenste alle aanwezigen een fijne namiddag, een sfeervol kerstfeest en prettige feestdagen toe. Tijdens de receptie werd er een moment van stilte ingelast voor de overleden Neos-leden en hield de proost zijn jaarlijkse kerstbezinning. Na het voorgerecht werd voormalig penningmeester en bestuurslid Mathieu Segers uitvoerig in de bloemetjes gezet. Daarna was het weer de beurt aan traiteur Jan om iedereen te verwennen met een heerlijk vis- en vleesgerecht. Dan was het ogenblik aangebroken om alle oude en nieuwe leden te bedanken voor hun vertrouwen. Neos Bree prijst zich gelukkig met de vele enthousiaste nieuwe leden.

In het kader van Neos Bree met een hart hield Huis Vergeet-me-nietje, dat bijstand geeft bij kankerverwerking, een standje open met wenskaarten, kerstversieringen en andere kleinigheden, ter ondersteuning van hun huis. Afsluiten doen we met de woorden van lid Annie op Facebook: "Het was een heel gezellig feest met fijne mensen, leuke babbels en heel lekker eten, gewoon af."