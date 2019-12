Een glamoureus feestkapsel in minder dan vijf minuten

Geen tijd meer om naar de kapper te gaan of om zelf een complex kapsel te realiseren voor de feestdagen? Dan ben je zo geholpen met de gouden tip van BV-kapper Jochen Vanhoudt.

Voor dit makkelijke opsteekkapsel heb je een minimum aan producten en geduld nodig. Wel vereist: een feestelijk, elastisch haarbandje in een neutrale kleur, met pailletten of glitter. Verstuif een beetje droogshampoo op je lokken. Zo worden deze iets stugger en kun je ze makkelijker in model brengen. Wrijf weer uit je haar om een doffe schijn te vermijden. Schuif vervolgens het bandje naar keuze over je hoofd. De voorkant mag op je voorhoofd rusten, de achterkant op je achterhoofd.

Draai nu je achterste lokken tussen het elastische bandje. Begin opzij en werk zo naar de andere zijkant toe, tot je het bandje niet meer ziet. Voor een nonchalant effect kun je vooraan enkele lokken laten loshangen. Je kunt ook strakker opdraaien. Eens je haar ‘opgerold’ is, heb je geen extra schuivertjes meer nodig om de look te fixeren. Een beetje lak of verstevigende spray met een beetje glans mag.

Tip: als je voor een neutraal of bijna onzichtbaar bandje kiest, kun je er zelf feestelijke accenten aan toevoegen. Denk aan pareltjes en bloemen in een kerstkleur.