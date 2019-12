Stad Antwerpen opent rouwregister in stadswinkel en online na overlijden Panamarenko

In Antwerpen opent het stadsbestuur maandag een rouwregister naar aanleiding van het overlijden van kunstenaar Panamarenko, die in Antwerpen werd geboren en er lange tijd actief was. Het rouwregister ligt vanaf 12 uur in de stadswinkel en zal tijdens de openingsuren van de stadswinkel beschikbaar zijn tot en met de dag van de begrafenis. Ook online kan iedereen zijn medeleven betuigen op www.antwerpen.be/rouwregister.