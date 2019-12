Muzikale winterwandeling De MuziekOnaut & Blueberry Fields

Koersel

Beringen - Op 15 december organiseerde de MuziekOnaut in samenwerking met de Blueberry Fields een eerste muzikale winterwandeling.

Een mooie wandeling tussen de bossen en velden waarbij er op vier verschillende podia optredens gegeven werden door leerlingen van De MuziekOnaut. Op sommige plaatsen was het drassig door de regen van de voorbije dagen maar dat werd ruimschoots goedgemaakt dankzij het ildilysche landschap van de Blueberry Fields én de wondermooie muziek.

Openen deed het evenement op podium 1 waarbij de allerjongste muzikanten van De MuziekOnaut aan het woord kwamen; de kleuters van het groepje “muzikaal ontwaken”. Ze zongen, dansten en speelden op instrumentjes om hun optreden compleet te maken.

Na de succesvolle start gingen er op alle podia doorlopend optredens door. Het varieerde van solo optredens tot verschillende ensembles zoals bandcoaching, muziekinitiatie en de volwassen samenspelgroep. Tussen de optredens door kon je ook genieten van allerlei lekkernijnen zoals huisgemaakte gluhwein, muffins en hotdogs.

Afsluiten deed het evenement met de Jeugdharmonie “De MuziekOnautjes” waarbij ze het beste van zichzelf gaven tijdens hun allereerste optreden! Piepjong maar vol enthousiasme zijn ze en na hard repeteren, hebben ze hier een fantastische prestatie neergezet. De Jeugdharmonie De MuziekOnautjes staat open voor alle kinderen (al dan niet verbonden aan de muziekschool De MuziekOnaut) die één jaar een instrument bespelen.

In totaal traden zo’n 70 muzikanten samen met hun leerkrachten op. De parking en straten rond Blueberry Fields stonden overvol geparkeerd en in totaal waren er zo’n kleine 1000 aanwezigen die van dit bijzondere evenement hebben genoten.