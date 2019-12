Er is een documentaire over Rihanna op komst

Zelf bracht ze onlangs nog een boek uit over haar leven, maar nu staat er ook een documentaire over Rihanna in de steigers. Amazon zou er volgens de Amerikaanse pers zo’n 22 miljoen euro voor over hebben.

De fans van Rihanna blijven al een tijdje op hun honger zitten als het gaat over een nieuw album, maar een documentaire over de 31-jarige popster en ontwerpster komt er binnenkort wel aan. Riri zou momenteel samen met Amazon aan een film aan het werken zijn over haar leven en voor de exclusieve rechten zou die laatste zo’n 22 miljoen euro betalen.

De documentaire zal worden geregisseerd door Peter Berg, de man waar Rihanna eerder al mee samenwerkte voor de film ‘Battleship’ uit 2012. Er wordt niet alleen gefocust op haar zangcarrière, maar ook op haar leven als zakenvrouw en haar inzet voor goede doelen. Over een releasedatum is nog niets bekendgemaakt.