Harry en Meghan laten koninklijke familie helemaal links liggen tijdens kerstperiode

Eerder al was bekendgeraakt dat prins Harry en Meghan Markle Kerstmis in Amerika zouden vieren en niet met de koninklijke familie, maar nu blijkt dat ze ook alle andere familiebijeenkomsten in Engeland skippen.

Niet alleen komt de Britse koninklijke familie op kerstavond en -dag samen in het buitenverblijf van de Queen in Sandringham, maar er staan in de kerstperiode nog enkele andere evenementen op het programma. Zo organiseert koningin Elizabeth ook jaarlijks een kerstfeestje in Buckingham Palace en staat er woensdag ook nog een lunch met de familie gepland. Op geen van beide gelegenheden zullen prins Harry en Meghan Markle echter van de partij zijn.

Het was eerder al bekendgeraakt dat ze Kerstmis zouden vieren bij Doria Ragland in de VS, de moeder van de hertogin. De twee zullen daar naar verluidt ook blijven tot Nieuwjaar en dus alle feestjes in de aanloop naar de kerstperiode overslaan. Dat betekent meteen ook dat Harry zijn familie volledig links laat liggen.

De Queen zou al op de hoogte gebracht zijn en er “begrip voor hebben”. Harry en Meghan nemen momenteel zes weken vakantie na een lang en slopend jaar. Niet alleen baby Archie vraagt veel van hun aandacht, ook de constante aanvallen in de Britse tabloids hebben hun tol geëist.