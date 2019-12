Björn Houben pakt zijn vijfde zege van het seizoen

Beringen - Voor wilerenner Björn Houben uit Paal verloopt het seizoen vrij goed. Hij kon dit weekend in O.L.V Waver zijn vijfde overwinning van het seizoen pakken.

Björn had pretoogjes toen hij aan de start kwam van deze wedstrijd. Een ganse week hadden de watersluizen opengestaan en daardoor kregen de rijders in O.L.V Waver een echte cyclocross onder de wielen geschoven. Met maar liefst 65 deelnemers stonden ze aan de start. Björn mocht vanaf de eerste startrij vertrekken en meteen gooide hij alles in de strijd om te zien hoe sterk zijn tegenstanders waren. Tom Aernouts kon het tempo van Björn Houben volgen en met z'n tweetjes gingen ze er als een speer vandoor. In de derde ronde maakte Aernouts een foutje bij het oprijden van de berg waardoor Björn wat lengtes kon pakken. De jonge snaak uit Paal die volgende week 20 jaar wordt, behield een mooie voorsprong en pakte zo zijn vijfde overwinning van het seizoen.