PSV ontslaat coach Mark van Bommel

Dat maakte de Nederlandse club maandagmorgen bekend op zijn website. “De maar voortdurende serie van negatieve resultaten vormt de basis van het besluit”, klinkt het. De nederlaag tegen Feyenoord in de Eredivisie (3-1) bleek fataal voor de Nederlander. Hoofd jeugdopleiding Ernest Faber neemt waarschijnlijk tot de winterstop over in Eindhoven