Brakel - Zaterdagavond overleed Henri Van Herwegen, beter gekend als Panamarenko. De kunstenaar die gefascineerd was door alles wat met vliegen te maken had, werd 79.

Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar Limburgers die in het bezit zijn van een werk(je) van Panamarenko. Hebt u een tekening of beeldhouwwerk van de Antwerpse kunstenaar?

Laat het ons weten via hier@reageren.be

Vergeet zeker uw naam én telefoonnummer niet te vermelden.