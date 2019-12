Twee doden bij hevige woningbrand in Aalst

In Nieuwerkerken, een deelgemeente van Aalst in Oost-Vlaanderen, is afgelopen nacht een bejaard koppel omgekomen bij een woningbrand. Dat schrijft VRT NWS. De brandweer kwam snel ter plaatse maar kon door de uitslaande vlammen de woning niet betreden. Hoe het vuur ontstaan is, is voorlopig niet duidelijk.