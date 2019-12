MR-ondervoorzitter Jean-Luc Crucke haalt hard uit naar N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Er zijn zaken die je niet zegt. Ik heb er genoeg van dat men ons als ‘Untermenschen’ behandelt omdat we Walen zijn.”

Jean-Luc Crucke, ook minister voor Begroting in de Waalse regering, reageert verontwaardigd op enkele recente uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Zo had die het vorige week maandag over “miljarden ...