Louvre schakelt ontwerper Virgil Abloh in voor eerste modelijn

Alles wat Virgil Abloh dezer dagen aanraakt, verandert in goud en dat is ook het Louvre in Parijs niet ontgaan. Naar aanleiding van de tentoonstelling opgedragen aan Leonardo da Vinci heeft het Parijse museum de modeontwerper en zijn label Off-White gestrikt voor een eerste collectie.

Nog tot 24 februari kun je in het Musée du Louvre terecht voor de overzichtstentoonstelling van het werk van Leonardo da Vinci en dat vijfhonderd jaar na zijn dood. Om dat te vieren, pakt het museum ook uit met een kledingcollectie in samenwerking met Off-White en creatief directeur Virgil Abloh. Op de T-shirts en hoodies uit de lijn prijkt het werk van de bekende Renaissancekunstenaar in combinatie met het logo van Off-White.

“Ik breng op die manier twee werelden samen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben: mode en hoge kunst”, zegt Abloh. “Het is een essentieel onderdeel van mijn werk om elke plaats, hoe exclusief die ook is, toegankelijk te maken. Ik wil net zoals da Vinci aantonen dat creativiteit niet tot een enkele discipline beperkt moet worden. Hij was de eerste die daar naar handelde en ik probeer hetzelfde te doen.”

Voor een T-shirt betaal je 260 euro, de hoodies kosten 470 euro. Alle stuks zijn verkrijgbaar in de shop van het Louvre en de website van Off-White.