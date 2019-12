Warme driedaagse kerstmarkt in De Botermijn

Beringen - Tijdens de jaarlijkse kerstmarkt kon men naast de mooie geschenkjes in kerstsfeer ook nog genieten van een lekker drankje.

De vrijwilligers van de vriendenkring ’t Klavertje (De Botermijn – Beukenveld) hadden woensdag nog de Cultuurparel gewonnen. Enkele dagen later waren ze ook weer aan het helpen tijdens de 3-daagse kerstmarkt in De Botermijn. Personeel en vrijwilligers waren drie dagen druk in de weer om de mensen goed te ontvangen in hun winkeltje. De gebruikers, personen met een beperking, van het creacentrum hadden ook al hun uiterste best gedaan om veel zeer mooie hebbedingetjes te maken om in de winkel te kunnen verkopen. Het crealokaal was omgetoverd in een gezellig cafetaria. Het winkeltje van De Botermijn kan je tijdens de werkdagen en werkuren in de Hoogstraat Beringen ook nog bezoeken. AC