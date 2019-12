Dit zijn de duurste en goedkoopste ziekenhuizen van het land en zo bespaar je op de factuur

De ereloonsupplementen in ziekenhuizen zijn in 2018 voor het zoveelste jaar op rij gestegen. Gemiddeld betaal je in een eenpersoonskamer zes keer meer dan in een kamer voor twee of meer. Toch moet je ook in meerpersoonskamers uitkijken: bijbetalen voor de tv of koelkast in de kamer is geen uitzondering meer.