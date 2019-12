Isla (5) werd ziek na een kerstfeestje, de volgende dag kon geen hulp meer baten

Amper vijf jaar oud was ze, en kerngezond. De ouders van de Britse Isla Wilkinson maakten zich dan ook geen te grote zorgen toen ze zich na een kerstfeestje niet zo lekker voelde. De volgende dag was ze echter nog niet beter, en net toen haar mama met haar naar het ziekenhuis wilde, sloeg het noodlot toe.

Haar moeder stond op het punt om naar het ziekenhuis te vertrekken toen het hartje van de kleine Isla stopte met kloppen. Ze belde meteen de ambulance en begon hartmassage toe te passen om haar dochter te redden, maar het mocht niet baten. De toegesnelde ambulanciers konden haar wel succesvol reanimeren.

Het duurde echter 20 minuten voor het hart van het meisje weer ging kloppen. Daardoor liep ze ernstige hersenschade op. Ze werd in een kunstmatige coma gebracht en na een scan bleek de schade zo groot te zijn dat ze niet meer zou herstellen. De dokters gaven haar nog enkele uren te leven.

Uiteindelijk zou Isla na drie dagen in het ziekenhuis overlijden. In de armen van haar mama en papa. “Ik ben binnengegaan met mijn prinses en buiten gekomen met een doos en een dekentje dat we drie dagen gedeeld hebben. Ik voel me niet alleen, maar wel verloren. Ik kan niet eens beginnen te denken aan een toekomst zonder mijn gekke en grappige Isla”, liet haar moeder weten aan The Mirror.

De dokters tasten ondertussen nog in het duister over hoe het mogelijk was dat het hartje van een perfect gezond kind er zo lang mee kon ophouden.