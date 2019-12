Dominant Club Brugge gaat als leider 2020 in na duidelijke zege tegen KV Mechelen

Na de nederlaag tegen Real Madrid heeft Club Brugge de rug gerecht en nam het in een wedstrijd die er eigenlijk nooit een was makkelijk afstand van KV Mechelen: 3-0. Zo sluit het 2019 zeker af als competitieleider en kan het met vertrouwen naar het laatste tweeluik van het jaar tegen AA Gent en Zulte Waregem. Malinwa is na een 5 op 21 aan bezinning toe.