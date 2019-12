Kevin De Bruyne scoort na 89 seconden tegen Arsenal met heerlijke knal

Kevin De Bruyne en wereldgoal: het zijn langzamerhand synoniemen aan het worden. Tegen Arsenal zondag maakte de Rode Duivel andermaal een pareltje.

Een vloeiende aanval van Manchester City landde tot bij Phil Foden, die teruglegde naar de zestien. Daar stond echter niemand van Manchester City, en ook de verdediging van de Gunners liep de bal lopen. De bal belandde echter bij de opkomende De Bruyne, die de bal in één vloeiende beweging in het dak van het doel jaagde.

Een schot met de binnenkant van de wreef bijna, maar vooral nog maar eens een bewijs van de geweldige traptechniek van de spelverdeler van City. Het was overigens de tweede snelste goal ooit dat Arsenal thuis tegen kreeg in de competitie: hij trapte al raak na 89 seconden. Enkel David Healy was in 2007 nog sneller: hij scoorde na 50 seconden.

Another Goal by Sterling Assist by DE BRUYNE

Arsenal zag af door De Bruyne, want hij zette na een kwartier ook de 0-2 mee op het bord door een assist te geven aan Raheem Sterling. En omdat Arsenal blijkbaar niet weet dat je De Bruyne best onder druk zet aan de rand van de zestien, kon hij zelf de 0-3 perfect in het hoekje wegleggen. Twee goals en een assist in amper 39 minuten.