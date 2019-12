Panamarenko ‘één van de belangrijkste Belgische artiesten van de twintigste eeuw’ noemen, is hem tegelijk eer en oneer aandoen. Want Henri Van Herwegen was veel meer dan alleen een kunstenaar.

Hij was tegelijk ingenieur, uitvinder, visionair en dichter. Maar of het nu om zeppelins, onderzeeërs of vliegtuigen ging, Panamarenko was telkens op zoek naar de symbiose tussen kunst en techniek.

