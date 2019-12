Kelly Pfaff en Sam Gooris zetten elkaar in bloemetjes op 20ste huwelijksverjaardag

Sam Gooris en Kelly Pfaff vieren vandaag hun twintigste huwelijksverjaardag. En die gelegenheid willen ze niet laten passeren zonder de nodige lieve woorden aan elkaars adres.

“20 jaar getrouwd met de liefde van mijn leven en de beste beslissing ooit”, schrijft Pfaff op Instagram. “Vanaf onze eerste date wisten we beide ‘dit is het’ en 20 jaar later is mijn liefde, appreciatie, fierheid en trots op u in volume gegroeid. De man die je bent als vader, zoon, vriend en partner is een zegen in ieder van ons leven en wat ben ik blij dat ik al 20 jaar naast jou wandel hand in hand. Ik heb je lief, mijn alles!”

Ook Sam laat zich niet onbetuigt op Instagram en heeft op zijn beurt een ode aan zijn vrouw klaar. “Aan de vrouw waar ik zo ontzettend veel van hou en je nog steeds iedere dag meer en meer lief heb”, luidt die. “Gefeliciteerd met ons 20 jaar huwelijk, mijn alles!”