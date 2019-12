Vreigel: “Mauro vindt ons goed, maar wat kent die wuiles van muziek?”

De bedoeling was een leuke namiddag, met vodka en drie bakken bier ver over datum. Dat werd het ook, maar wat frontman Bosmans, twee Sore Losers en één Evil Superstar niet zagen aankomen was dat hun Maaslandse hardcoreband Vreigel zo’n enthousiaste reacties zou losweken. Tot in de States toe.

Het idee om een hardcoreband op te richten met teksten in het Maaslands speelde al lang in het hoofd van Kurt Bosmans. De man achter de street art in Hasselt en 50 procent van Rave Our Souls is een muzikale ...