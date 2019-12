Mathieu van der Poel knoopt opnieuw aan met de zege in Druivencross Overijse, waar hond voor sensatie zorgt

Mathieu van der Poel heeft zijn revanche al beet. Daags na zijn ‘nederlaag’ in Ronse was de Nederlandse wereldkampioen de beste in de Druivencross in Overijse. De wedstrijd werd aan het einde van de eerste ronde ‘gekruid’ door een loslopende hond die zonder succes de kuiten van de renners viseerde. Tom Pidcock en Quinten Hermans vervolledigden het podium.

Het podium van Ronse - Aerts, Iserbyt en Van der Poel - kwam ook naar Overijse afgezakt voor de Druivencross, een klassieker in het circuit maar niet behorend tot een regelmatigheidscriterium. Van der Poel had zijn nederlaag in Ronse duidelijk goed verteerd en opteerde voor de snelle start. Ook Quinten Hermans, zaterdag niet gekoerst, opende meteen mee de registers. Toon Aerts kende een minder voortvarende begin en fietste aanvankelijk achter de feiten aan. Maar het was de jonge Brit Tom Pidcock die de eerste ronde als eerste afsloot.

Foto: sporza

Pidcock passeerde als eerste de finishstreep en zag zich plots opgejaagd door een loslopende hond. Het beestje zette een flukse spurt in. Toen hij merkte dat de kuiten van de jonge Brit onbereikbaar waren, richtte hij zich op de achtervolgers. Mathieu van der Poel zette prompt een sprintje in, Toon Aerts en co deden er ook alles aan om de dartele viervoeter te ontwijken, Tim Merlier ondernam zowaar een poging om de leiband van de hond te pakken te krijgen. Het ondeugende beestje werd uiteindelijk ‘afgevoerd’ en aan de politie overgeleverd. Die ging prompt op zoek naar de eigenaar van het beestje.

De cross dan! Mathieu van der Poel nam al snel het initiatief en plaatste zijn versnelling op een ogenblik dat Toon Aerts vooraan leek aan te sluiten. De achtervolgers zagen de kloof beetje bij beetje groter worden. Van der Poel consolideerde zijn voorsprong, achter zijn rug vochten Pidcock, Hermans en Aerts een flink robbertje in de strijd om de tweede plaats. Die ging naar Pidcock, voor Hermans en een moegestreden Aerts. De bloemen waren voor Mathieu van der Poel die zijn tiende zege boekte op elf wedstrijden en meteen duidelijk maakte dat zijn nederlaag in Ronse meer dan waarschijnlijk het gevolg was van een zware Spaanse stage.

De volgende afspraak is zaterdag in Sint-Niklaas en zondag op de Citadel van Namen voor de vijfde manche van de Wereldbeker.

