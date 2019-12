Annemarie Worst wint met overmacht in Overijse

Annemarie Worst heeft de Druivencross bij de dames op haar naam geschreven. De Nederlandse haalde het voor de winnares van vorig jaar, Lucinda Brand, en de Italiaanse Alice Arzuffi. Sanne Cant finishte als eerste landgenote op een zesde plaats.

Geen Ceylin Alvarado aan de start in Overijse, noch Europees kampioene Yara Kastelijn. Wel waren de andere Belgische en Nederlandse toppers, inclusief Lucinda Brand, op post in de cross op en rond de Tenotsberg. Annemarie Worst tekende voor de kopstart, gevolgd door de Hongaarse Blanka Vas, Sanne Cant en ook Lucinda Brand had haar start niet gemist.

Een goede start voor de wereldkampioene, net zoals zaterdag, maar niet veel later zou Cant van de voorposten verdwijnen en geen rol van betekenis spelen in de lastige wedstrijd met veel stroken bergop. Vas nam even het commando in die eerste ronde, Worst en Brand pikten aan. Al snel nam Worst de leiding over in het tweede deel en bij de eerste passage van de finish telde ze al zes seconden bonus op Brand en Vos. Ook Arzuffi was niet ver, daarna volgde een groepje met onder andere Sanne Cant, Evie Richards en Eva Lechner.

Maar het was vooraan te doen en Worst kende duidelijk een superdag. Ze diepte haar voorsprong steeds verder uit op Brand die na een foutje Vas zag terugkeren op het wiel. Al snel werd duidelijk dat tegen Worst niet veel te beginnen viel, de strijd om plek twee en drie had meer om het lijf.

Vas en Brand zagen Arzuffi terugkeren en in de derde ronde moest de Hongaarse haar snelle start bekopen en viel ze terug. Brand en Arzuffi trokken samen op pad, het was de Nederlandse die zich uiteindelijk ontdeed van de Italiaanse en naar plek twee reed achter een ongenaakbare Worst. Arzuffi moest vrede nemen met plek drie, Eva Lechner ging Vas nog voorbij en finishte als vierde. Vas werd vijfde, Sanne Cant zesde, Alicia Franck negende en Ellen Van Loy tiende.

Wiliam Lecerf toonde zich de sterkste bij de junioren, voor Lukas Vanderlinden en de Nederlander Lucas Janssen. Aaron Dockx was aan het feest bij de tweedejaarsnieuwelingen, voor de Nederlander David Haverdings en onze landgenoot Jarne Ceulemans. Viktor Vandenberghe soleerde naar de zege voor Willem Janssens en Antoine Jamin bij de eerstejaarsnieuwelingen. (belga)