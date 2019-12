Gespannen sfeer voor Standard-Anderlecht: agent gewond bij gevecht tussen supporters

Wie Standard - Anderlecht zegt, zegt een gespannen sfeer. Voor het treffen tussen beide clubs zondagmiddag in Luik was het weer van dat.

LIVE. Wie wint de clash tussen Standard en Anderlecht?

We waren nog maar net de perszaal binnen of het gerucht deed al de ronde: “Ze gaan hier vechten”. Bij Anderlecht waren ze sowieso al bezorgd dat er een aantal heethoofden tussen de paars-witte supporters zouden zitten. Maar ook bij een deel van de Standard-fans stonden de zenuwen strak gespannen en dus kwam het tot enkele schermutselingen. Daarbij raakte een agent gewond na een klap op zijn neus. Er werd ook een arrestatie verricht.

Ook bij aanvang van de wedstrijd was er meteen vuurwerk. Letterlijk dan, want de eerste minuten waren gehuld in een dichte rook.

Foto: BELGA