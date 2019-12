Olivia Newton-John (71) en John Travolta (65) kropen vrijdag nog één keer in de huid van Sandy en Danny uit de hitmusical Grease. Op een event in het Amerikaanse Florida werd de 41ste verjaardag van de film gevierd en dat ging gepaard met enkele duetten. Newton-John gaf aan zenuwachtig te zijn omdat het al een jaar geleden was dat ze nog gezongen had. De vrouw vecht momenteel voor de derde keer tegen borstkanker.