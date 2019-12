Armoedewerker over clichés:“Ze hebben allemaal een smartphone, flatscreen en een uitkering”

Straks is het weer De Warmste Week. Harten en portemonnees gaan weer open voor medemensen in problemen en in armoede. Maar die armen, laat u er niet aan vangen. Ze hebben allemaal een smartphone en een flatscreen, en op het einde van de maand een uitkering waarvoor ze niets moeten doen,klinkt het weleens. Vierdewereldwerker Guy Malfait (49) hoort de clichés ook. Zelfs in zijn familie. In het boek Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger, dat hij samen schreef met Marijke Decuypere, weerlegt hij ze één na één.