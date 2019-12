Opgejaagde Antwerpse drugscrimineel ‘Lange Vingers’ ensceneert (opnieuw) eigen dood

De Antwerpse drugscrimineel Gabriel C. (32), die bekendstaat als ‘Lange Vingers’ omdat hij grote partijen cocaïne zou hebben gestolen, heeft opnieuw geprobeerd om zijn eigen dood in scène te zetten. De voorbije dagen doken schokkende foto's op waarop te zien was hoe hij werd doodgemarteld. Maar die foto's blijken nu nep te zijn.