Zo snel zet een brandende kerstboom je huis in lichterlaaie

23 seconden. Zo lang duurt het tot een brandende kerstboom de sofa, cadeautjes en daarna de woonkamer in lichterlaaie zet. De Amerikaanse Consumer Product Safety Commission (CPSC) deed de test met een echte kerstboom om mensen te waarschuwen. Er kunnen tal van oorzaken zijn waardoor een kerstboom vlam vat: onder meer defecte kerstlichtjes, kaarsen, sigaretten of haardvuur.

In de Verenigde Staten veroorzaakten kerstbomen tussen 2014 en 2016 een honderdtal branden, volgens de Consumer Product Safety Commission. Daarbij kwamen tien mensen om het leven, raakten nog 150 anderen gewond en werd voor minstens 50 miljoen dollar schade veroorzaakt.

Vooral echte kerstbomen die een tijdje geen water meer hebben gekregen, zijn risicovol, klinkt het. “Zet brandende kaarsen in het zicht, en hou ze weg van brandbaar materiaal”, raadt de CPSC aan. “Als je een kamer verlaat, zorg er dan voor dat alle kaarsen zijn uitgeblazen. Trek ook steevast de lichtjes uit het stopcontact voor je gaat slapen.”

Wie liever geen echte kerstboom in huis haalt, maar een namaak exemplaar verkiest, koopt er best eentje die vuurbestendig is.