Teofimo Lopez verovert IBF-titel bij de lichtgewichten

Teofimo Lopez, een Hondurese Amerikaan, is de nieuwe IBF-kampioen bij de lichtgewichten. Lopez versloeg zaterdagavond in Madison Square Garden in New York de Ghanese titelhouder Richard Commey.

De 22-jarige Lopez bezorgde de tien jaar oudere Commey al in de tweede ronde een technische KO. Een eerste slag in het gezicht deed de Ghanees al vallen. Hij stond vervolgens moeizaam op en werd getrakteerd op een salvo van slagen, die de scheidsrechter er toe deed besluiten dat hij niet meer verder kon.

Lopez blijft zo voorlopig ongeslagen met vijftien overwinningen, waarvan twaalf met KO, in evenveel duels. Voor Commey was het de derde nederlaag in zijn carrière, die verder bestaat uit 29 zeges (26 met KO). De Ghanees verdedigde zijn titel een tweede keer.

De Oekraïner Vasyl Lomachenko, houder van de WBC-, WBO- en WBA-titel bij de lichtgewichten, was aanwezig in de zaal en verklaarde na afloop het graag eens te willen opnemen tegen Lopez met als inzet alle vier de boksgordels. De winnaar zou de eerste bokser ooit bij de lichtgewichten zijn met alle vier de titels in zijn bezit. (belga)