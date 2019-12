Terence Crawford behoudt zijn WBO-titel bij de welters

De Amerikaan Terence Crawford is er zaterdagavond in Madison Square Garden in New York met succes in geslaagd zijn WBO-titel bij de weltergewichten te verdedigen. Zijn kamp tegen de Litouwer Egidijus Kavaliauskas werd door de scheidsrechter stopgezet in de negende ronde.

Crawford was nochtans moeizaam aan de partij begonnen en leek in de tweede ronde knock-out te gaan. Hij herstelde zich echter en provoceerde na het duel door te zeggen “nauwelijks pijn te hebben gehad op dat moment”. In de zevende ronde haalde de Amerikaan de Litouwer een eerste keer neer. Twee rondes later ging Kavaliauskas alsnog KO. Het is voor de Litouwer zijn eerste nederlaag na 21 gewonnen gevechten, waarvan zeventien met KO, en één onbeslist gevecht.

Voor Crawford was het de zevende overwinning op rij met KO. Hij blijft ongeslagen met 36 zeges, waarvan 27 met KO, in evenveel gevechten. (belga)