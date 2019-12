Leicester City laat dure punten liggen, Chelsea verliest vierde keer in vijf wedstrijden

Leicester City, op dit moment de grootste titelconcurrent van Liverpool in de Premier League, heeft in eigen huis punten laten liggen. The Foxes konden niet winnen van Norwich City, de voorlaatste in de stand: het werd 1-1. Voor Chelsea lukte het al helemaal niet op zaterdag: de nummer vier uit de stand verloor in eigen huis van Bournemouth, de vierde nederlaag in vijf wedstrijden.