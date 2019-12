Landgenoot Mattias Vosté bevestigt niet op WB snelschaatsen in Nagano, zestiende plaats is tegenvaller

In het Japanse Nagano werd vanochtend op de WB snelschaatsen de 1000 meter voor mannen afgewerkt. Onze landgenoot Mattias Vosté, vorig weekend nog vierde op deze afstand tijdens een WB-manche in Kazachstan, kon op de olympische piste van Nagano niet bevestigen. Hij werd zestiende in een matige 1’10”62.

Vosté was na zijn vierde plaats in Noersultan (Kazachstan) en een tijd onder 1’09” met heel wat vertrouwen naar Japan afgereisd. Zijn vijfde plaats in de WB-tussenstand zorgde ervoor dat hij pas in de laatste rit op het ijs moest komen.

Stress? Vermoeidheid van het reizen? Feit is dat Vosté een naar zijn doen matige wedstrijd afwerkte. Onze landgenoot startte niet al te snel en zag de achterstand op de snelste tijden oplopen. Zijn Chinese tegenstander Zhongyan Ning was al beduidend sneller dan Vosté die uiteindelijk afklokte op de zestiende plaats.

De zege was voor de Rus Pavel Kulizhnikov die met 1’08”54” een nieuw baanrecord schaatste. Hij haalde het voor de Nederlanders Verbij (1’08”676) en Otterspeer (1’08”95)

Later op de dag komen ook voor het eerst de Belgische dames op het ijs in een WB-teamachtervolging.