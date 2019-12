Anthony Limbombe (25) keert vervroegd terug naar Nantes. Standard huurde de aanvaller (met aankoopoptie van zeven miljoen euro) van de Fransen, maar zijn verblijf was mede door blessures geen succes.

Limbombe moest in Luik dezelfde route ondergaan als Maxime Lestienne. Onder de vleugels van zijn ex-trainer Michel Preud’homme zich herlanceren na een mindere periode in het buitenland. Die opzet is niet ...