Nederlagen voor LA Clippers, Dallas en Houston in NBA, sterspeler Luka Doncic valt uit met enkelblessure

Het werd een zware avond zaterdag voor de Dallas Mavericks in de NBA. Het team verloor na een verlenging met 118-122 van Miami Heat en zag op de koop toe haar sterspeler Luka Doncic uitvallen met een verstuikte enkel.

De partij tegen Miami duurde voor de Sloveen slechts twee minuten. Doncic viel over de voet van Kendrick Nunn en verdraaide zijn rechterenkel. De twintigjarige guard verliet meteen het terrein. Na de wedstrijd kondigde zijn team aan dat Doncic zeker geen breuk opliep. Verdere informatie over zijn enkel en zijn onbeschikbaarheid bleef uit. De wedstrijd vond plaats in Mexico City, de definitieve diagnose zal in de VS worden gemaakt.

Zonder de Sloveen ging Dallas in de extra tijd kopje onder. Jimmy Heat (27 ptn) en vooral Bam Adebayo (18 ptn, 11 rebounds en 10 assists) waren belangrijk voor de bezoekers uit Miami. Er staan de Mavericks nog zware dagen te wachten met komende week vier duels tegen de overige vier teams (naast Miami) uit de top-5 in het oosten.

In Chicago profiteerden de Bulls van het drukke programma van de LA Clippers. Het werd 109-106 voor de thuisploeg, de achtste nederlaag van het seizoen voor de Clippers. Zonder Kawhi Leonard, die rust kreeg met kniepijn, en de andere geblesseerden Pat Beverley en Lou Williams, zat er geen stunt in voor de bezoekers. Zach LaVine (31 ptn) blonk uit bij de thuisploeg. Voor de Clippers was Paul George (27 ptn) op de afspraak.

De Milwaukee Bucks boekten zaterdag een makkelijke 125-108 zege tegen de Cleveland Cavaliers. Giannis Antetokounmpo (29 ptn) toonde opnieuw zijn kunnen. Voor de Bucks is het de achttiende overwinning op rij. Ze staan zo op twee zeges (maandag: Dallas, donderdag: LA Lakers) van hun record uit 1970, het enige jaar dat Milwaukee de NBA-titel kon binnenrijven.

James Harden tot slot bleef voor de Houston Rockets steken op ‘slechts’ 39 punten zaterdag. Dat volstond niet voor een thuiszege tegen Detroit (107-115). Bij de Pistons waren Derrick Rose (20 ptn en 12 assists), Bruce Brown (16 ptn en 10 rebounds) en Christian Wood (11 ptn en 13 rebounds) belangrijk. (belga)