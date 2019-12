Belgische sensatie op WK darts: Kim Huybrechts verslaat oud-wereldkampioen Rob Cross in tweede ronde

Kim Huybrechts heeft op de tweede dag van het WK darts voor een serieuze verrassing gezorgd. Onze landgenoot moest het na zijn nipte zege tegen Geert Nentjes op de openingsdag opnemen tegen Rob Cross, de wereldkampioen van 2018. Tot iedereens verbazing werd de Engelsman weggeblazen door The Hurricane, die met 3-0 won.

LEES OOK.Raymond van Barneveld beëindigt carrière met nederlaag in eerste ronde WK darts: “Het leven heeft geen zin meer”

Kim Huybrechts begon de wedstrijd goed door bij een 1-1 tussenstand in de eerste set door de worp van Cross te breken. The Hurricane maakte het af en won de eerste set met 3-1. In de tweede set stormde onze landgenoot vervolgens door en won hij zelfs elke leg: 3-0. In de derde en laatste set brak Huybrechts meteen door de worp van de oud-wereldkampioen heen, waarna hij met 3-1 won.

Met zijn vlotte zege heeft Huybrechts voor de verrassing van dit WK tot nu toe gezorgd. Hij mag verder naar de derde ronde, terwijl Cross als nummer twee van de wereld een pijnlijke blamage oploopt. The Hurricane mag na een drukke eerste twee dagen nu even uitblazen: zijn volgende wedstrijd is pas op zondag 22 december. De andere Belg in het toernooi, Dimitri Van den Bergh, komt op zaterdag 21 december in actie in de tweede ronde.