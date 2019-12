EuroMillions Volley League: Gent pakt zijn tweede driepunter, knappe stunt van Haasrode Leuven

In de EuroMillions Volley League stonden er zaterdagavond drie duels op de agenda. Terwijl Gent een zege boekte tegen Achel, had Aalst het knap lastig met rode lantaarn Waremme. Haasrode Leuven liet een stunt noteren.

Gent klopt Achel

Het duurde wel even, maar bij 16-15 bracht Ogink de Gentenaars voor het eerst op voorsprong. de bezoekende receptie kreeg het even moeilijk zodat heel wat ballen vrij werden overgespeeld. Daar profiteerden de ‘stropkes’ ten volle van. De receptie werd feilloos bij setter Degruyter gebracht die gemakkelijk Vandecaveye en Ahyi kon solliciteren, die voor de eerste deelwinst zorgden. In de herneming kregen we een zij-aan-zij gevecht. Het werd een zuiver opslag-receptieduel waarin heel wat mooie verdedigende acties te zien waren aan beide kanten. Bij 21-18 slaagde de thuisploeg er via Vandecaveye in een eerste kloofje te slaan. De Limburgers vochten evenwel terug naar 24-23.

Er werd uitgekeken naar de mentale weerbaarheid van de bezoekers en tot 8-7 leken ze dat inderdaad te bevestigen. Dan ging men echter zowel in receptie als in aanval opnieuw in de fout. Bij 15-10 bracht een acende Verschueren nog even hoop, maar die was van heel korte duur. De thuisploeg bleef verder op niveau acteren, ook de youngsters Plaskie en D’Heer deden hun duit in het zakje. Deze laatste werd dan ook uitgeroepen tot man van de match. En als het nodig was kon de spelverdeler altijd door ’t midden naar Ogink en op de hoeken naar Ahyi en Vandecaveye. De ploeg kreeg dan ook terecht een staande ovatie van het thuispubliek voor hun tweede driepunter van het seizoen.

Setstanden: 25-20, 25-23, 25-19

Gent: Plaskie, D’Heer, Ahyi, Ogink, Vandecaveye, Degruyter - libero: Dufraing

Achel: Campforts, Van Dyck, Van De Kamp, Bontje, Verschueren, Koelewijn -, libero:- Brouns - Kwamen in: Polman, Zoodsma

Waremme biedt goed weerwerk tegen Aalst

De laatste in de stand maakte het leider Aalst bij momenten knap lastig. Abinet hield Waremme in de eerste set tot 12-11 in de wedstrijd. Een versnelling van Aalst, met een opslagreeks van Oprins, volstond om een 19-13 kloof uit te bouwen. In een slordige tweede beurt verdedigde Waremme sterk en dat bracht een wisselvallig Aalst in de problemen. Abinet scoorde de 18-22 en Waremme won de set. De Ajuinen waren in de derde set weer beter bij de les maar lieten na 12-6 de Luikenaars nog tot 18-15 terugkomen. Waremme bleef Aalst het vuur aan de schenen leggen maar moest na 12-10 in de vierde set dan toch afhaken.

Setstanden: 25-19, 22-25, 25-17, 25-19

Aalst: Keel, Wiltenburg, Smit, Oprins, Gorski, Rybicki; libero: Verstraete; kwamen in: Claes, Van de Voorde

Waremme: Malisse, Fafchamps, Zuidberg, Abinet, Czyrniansky, Dussart; libero: Perin; kwamen in: Van Der Velden, Lallemand

Knappe stunt van Haasrode Leuven

Roeselare begon na de 0-3 nederlaag in de CL met lood in de benen. Haasrode Leuven profiteerde meteen van de afwezigheid van kapitein Tuerlinckx en liep dankzij 2 aces van, wie anders dan, Van Walle 14-9 uit. De bezoekers kwamen nog terug tot 22-20, maar de vele opslagmissers deden hen de das om. De Amerikaan Norman kon het als vervanger van Tuerlinckx ook in set twee niet waarmaken waardoor Roeselare zoekende bleef. Ook Verhanneman bleef vloeken na de zoveelste slechte receptie, mede dankzij de opslagdruk van VHL. Ook in set 3 bleef de thuisploeg domineren vanop de opslaglijn en stuurde het Roeselare met het schaamrood op de wangen naar huis.

Setstanden: 25-22, 25-22, 25-20