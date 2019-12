Droomfinale in het vrouwenvolleybal: bekerhouder Hermes Oostende treft landskampioen Asterix Beveren in eindstrijd

Zondag 16 februari krijgt de bekerfinale bij de vrouwen in het Sportpaleis een gedroomde affiche met bekerhouder Hermes Oostende tegenover regerend landskampioen Asterix Beveren. In de halve finales schakelden beiden vlot VDK Gent en Charleroi uit.

Na de 1-3-zege in de heenmatch behaalde Hermes Oostende relatief eenvoudig de twee vereiste sets tegen Gent. De kustploeg werkte efficiënt af en stak het finaleticket na twee sets al op zak. Collectief waren de West-Vlamingen sterker dan hun opponenten. Gent opende het best (1-4 en 4-6) maar na 13-12 dwongen Angie Bland, Amber De Tant en Sofie Van Acker de Gentenaars tot een tweederangsrol in de initiële set: 18-13, 20-16 en 25-16. In de tweede set nam Hermes vanaf 3-2 het stuur in handen: 13-9 en 16-12. Met opslagen veegde Coulter dat verschil uit: 16-16. Na 19-19 duwde Hermes opnieuw door: 25-22. Set drie verliep evenwichtig: 7-7 en 15-15.Gent hoopte de match nieuw leven in te blazen: van 22-18 naar 22-23. Maar Hermes reageerde kordaat: 25-23.

In de andere halve finale elimineerde Asterix Beveren met een nieuwe 3-0-overwinning Modal Charleroi.

De bekerfinale Hermes Oostende-Asterix Beveren is ook een heruitgave van de recente finales in de playoffs en de Supercup waarin Asterix telkens de trofee in de wacht sleepte. Hermes Oostende won de vorige beker van België tegen Michelbeke.