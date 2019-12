Lior Refaelov bezorgt Antwerp zuinige zege tegen Eupen

Voor het eerst sinds Bölöni de plak zwaait op de Bosuil, zet Antwerp een reeks van 16 op 18 neer. De Great Old moest hier wel onnodig diep voor gaan in een belabberde partij tegen KAS Eupen. Een troosteloze 0-0 leek in de maak, tot Refaelov zijn vrijschopskills van onder het stof haalde. Goed voor een voorlopige tweede plaats in de stand.