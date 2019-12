Vijfde nederlaag in zes matchen voor Kanaries

De Kanaries slikten net als in de bekercompetitie een zware nederlaag in het Regenboogstadion. De Bruyn hied voor de rust de hoop nog even levend, maar een fysiek sterkere thuisploeg nam uiteindelijk makkelijk afstand, met Omar Govea in een glansrol: 5-1, een collectief bijzonder zwakke wedstrijd van STVV en een vijfde nederlaag in zes matchen.