Britt Van Marsenille zwanger van eerste kindje

Mooi nieuws voor Britt Van Marsenille (39): de presentatrice is in verwachting van haar eerste kindje. Dat maakte ze zaterdagmiddag zelf bekend op Radio 2, tijdens de startshow van De 1000 klassiekers.

Niet veel later deelde ze het nieuws ook met haar fans op Instagram. “Als je met de mooiste man van de wereld een kindje krijgt, zijn er te weinig daken om je geluk van af te schreeuwen”, schreef Van Marsenille bij een foto van een innige kus met haar verloofde Frederik.

Van Marsenille werkt zowel voor televisie als voor de radio. Op Eén maakte ze samen met Thomas Vanderveken en Jan Van Looveren de programma’s Voor hetzelfde geld en Factcheckers. Tot eind 2018 was ze te horen op Radio 2 bij De madammen. Ze vormde lange tijd een koppel met acteur Marc Van Eeghem, die in 2017 op 57-jarige leeftijd overleed. De twee gingen destijds uit elkaar door het leeftijdsverschil, maar bleven goede vrienden. Een half jaar voor Van Eeghems dood leerde Van Marsenille haar partner Frederik kennen, met wie ze intussen 2,5 jaar samen is. “Ik ben heel blij dat Marc en Frederik elkaar nog hebben leren kennen”, vertelde Van Marsenille daarover. “Ze waren meteen twee handen op één buik. Frederik heeft me altijd gesteund tijdens Marcs ziekte en na zijn dood. Als je zo iemand naast je hebt, ben je een enorme gelukzak.”

Afgelopen zomer verloofde Van Marsenille zich met Frederik. “Ik had nooit gedacht dat ik nog zou trouwen. Het leek me niets voor mij. Maar toen zat Frederik plots op zijn knieën. Ik heb direct ja gezegd.”