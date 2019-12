Ferrari-baas: "Waarom zou ik een 22-jarige moeten geloven?"

De insinuaties van Max Verstappen tijdens de GP van de Verenigde Staten aan het adres van Ferrari over vals spelen zijn in Maranello duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten, dat bleek afgelopen week nogmaals tijdens de kerstlunch van de Scuderia.

De grote baas van Ferrari, Louis Camilleri, heeft gereageerd op de uitspraken van Max Verstappen die in Austin liet optekenen dat het voor Ferrari heel wat moeilijker was als ze niet konden vals spelen.

De Scuderia beleefde een moeilijk weekend in de Verenigde Staten en dat net op het moment dat de FIA een richtlijn publiceerde aangaande het brandstofverbruik.

Tijdens de kerstlunch van Ferrari eerder deze week nam Camilleri geen blad voor de mond en vertelde onomwonden wat hij van Max Verstappen vindt.

"Waarom zou ik een tweeëntwintigjarige moeten geloven?" aldus Camilleri.

"Sensationele verklaringen brengen je over het algemeen niet ver. Max is tweeëntwintig jaar oud, waarom hem geloofwaardigheid geven als wij Ferrari zijn?

"Soms is stilte krachtiger. Dit is mijn standpunt."

Naast het feit dat Camilleri de uitspraken van Verstappen minacht liet hij ook nog weten dat de beschuldigingen van de Nederlander het team pijn hebben gedaan.

"Verstappen wilde ongelooflijke druk uitoefenen op Ferrari en Mattia Binotto zei dat we overal FIA-inspecteurs hadden," voegde Camilleri eraan toe. "Zijn woorden creëerden allerlei problemen binnen het team.”

"Ik begrijp zijn frustratie over het feit dat we soms zwijgen maar ik denk dat wij Ferrari zijn en dat we de controverse moeten vermijden. Want als je dat niet doet, is het net alsof je een verloren spel speelt en ik denk niet dat we ons moeten verlagen tot dit niveau".

